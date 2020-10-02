看來今年NBA總冠軍賽接下來收視率仍會繼續跌到谷底！美國《ABC》電視台2日公布總冠軍賽G1收視率，結果全美只有741萬人收看，創下自從1988年開始統計以來的最差收視數字，先前會被美國總統川普徹底看衰，也算相當正常的事。

只有741萬人收看NBA總冠軍賽是怎樣的觀念？就連先前歷史最差收視紀錄，也就是2003年總冠軍賽上演籃網遭遇馬刺的防守大戰，都還吸引了806萬人收看，至於原本總冠軍賽G1收視最差紀錄，則是2007年騎士對決馬刺的921萬人。

會讓今年總冠軍賽收視率如此低迷的主因之一，仍在湖人與熱火實力太過懸殊，總冠軍賽G1打到下半場，湖人最多領先到32分，隨著卓拉吉奇、阿德巴約、吉米巴特勒等熱火主力輪番受傷提前退場，更讓觀眾失去繼續觀看球賽的興趣。

今年也是NBA史上首次在10月份才打總冠軍賽，剛好也跟美國職棒MLB外卡賽時間完全衝突，都有可能造成NBA總冠軍賽收視低迷結果，其實今年不僅季後賽收視率慘澹，例行賽收視率也很低迷，或許NBA總裁席爾佛必須趕緊想辦法解決了。

(中時 )