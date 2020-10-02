9月29日晚間登場的美國總統大選首場辯論慘淪大亂鬥，美國總統川普與拜登在台上激烈交鋒、砲火四射，該場辯論更被評為「史上最爛辯論會」。對此，有網友就好奇如果這場是最爛辯論會，那有沒有哪場辯論會是最經典的？許多網友狂推前總統陳水扁的辯論最強，幾乎沒有對手可以打爆他。

川普和拜登在首場辯論會上吵翻天，兩人不斷插話、互相攻訐、同時發話，不只全球觀眾、媒體看傻眼，聽不清楚兩人在說什麼，各國口譯也翻到崩潰，有口譯哥直言這場工作比以前都難，甚至有網友呼籲讓翻譯加薪。

對此，有網有在批踢踢發文表示，「昨天發生史上最鬧心，完全是兩個老人鬥嘴這種畫面發生的辯論會，應該精準定義就是那個三個年過七十的老人在PK才對，想問問各位歷史上面哪一場辯論會最有名呢」？

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

有網友就表示，「陳定南屌打王永慶」、「諸葛亮舌戰群儒」、「包龍星對老鴇」、「JFK對上Nixon 1960美國總統選舉」、「蜂蜜檸檬，開創辯論唱歌的始祖」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

不過，有更多網友狂推陳水扁，「台北市長選舉那次阿扁嘴爆」、「有阿扁出席的辯論會都是」、「阿扁，沒有之一」、「阿扁對手沒一個能打的」、「看阿扁辯論很療癒」、「阿扁吧？戰神不是隨便說說」。

(中時新聞網)