員警到場先將連繫救護車將林姓阿嬤送往中山醫院救治。（台中市警察局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

中市81歲林姓阿嬤29日早上近6時許走在路上突然倒在路口，經過的熱心民眾發現趕緊通報警消將阿嬤送醫治療，員警趕往醫院嘗試查證阿嬤身分時，阿嬤對警方的提問皆無法回答，且身上也找不到任何證件，使用人臉辨識系統比對也查無資料，幸員警沒有放棄，逐一清查近期失蹤人口報案紀錄，順利比對出阿嬤身分，才能讓阿嬤在中秋前夕找到回家的路。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員張龍泰、林佑村、廖展興等3人9月29日6時許接獲民眾報案，稱於台中市南區建國南路與南陽街口有1名阿嬤倒在路旁，身上有些許外傷，且精神狀況不佳。經119先將其送往中山醫院救治，員警隨後也前往醫院協助查證阿嬤身分，然阿嬤對於警方的關懷提問都無法回答，其身上也沒發現任何證件，使用人臉辨識系統比對也未果，員警拿阿嬤的照片詢問當地里長及附近居民，亦無人知道阿嬤的身分。

正當一籌莫展之際，警員張龍泰靈機一動，希冀家屬會因為阿嬤的走失報警協尋，經逐一清查近期失蹤人口報案紀錄，終於皇天不負苦心人，發現阿嬤的家屬在稍早前已向派出所報案，讓員警得以順利比對出阿嬤的真實身分，並立即通知家屬至醫院帶回阿嬤。

家屬向警方表示，阿嬤平時都在家中從不主動出門，即便出門也會有家人陪同，不料這次不知何故，阿嬤竟於前日下午自己獨自出門，家屬全員出動找了一整個晚上都找不到人，心急如焚之下，隔日一早便報警請求協尋，所幸不久就接獲警方通知尋獲阿嬤，並得知阿嬤安全無虞。家屬頻頻向警方致謝，感謝警方熱心積極查證，才得以在短時間內確認身分並通知家屬，讓家屬能儘早安心，也讓阿嬤能在中秋佳節「月圓人團圓」。

(中時 )