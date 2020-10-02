前高雄市市長韓國瑜雖遭罷免，一眾「韓粉」卻仍不離不棄、力挺到底，卻也引爆內部對於韓「到底該不該選黨主席」之爭。資深韓粉潘恩西認為，就政治上的觀點，韓取得黨主席將能取得兵權、掌握黨機器；但就「能量的觀點」而言，韓從默默無名到突然平地一聲雷掀起「韓流」，擁護者盼其「百尺竿頭更進一步」，卻因此忽略客觀環境的影響，導致「三殺局面」。潘呼籲，在韓療傷之際，擁護者更不該給他錯誤資訊、撩撥他救世的熱情，韓如今必須衡量能量與客觀，做出綜合而正確的判斷。

潘恩西今日在臉書發文，全文如下：

請相信，沒有人可以用完所有的運氣。運氣是什麼，簡言之，稱之一個人的「能量」或曰「氣」。

除了先天命以外，還有後天運。八字和斗數大運，風水的三元九運都是運。小至個人，大至社會國家都有運氣，更有星球、星際、銀河的命運。古人夜觀星象，即能占卜未來。

一個人的大運、流年至多發達二十年，超過三十以上，乃至四十年者並不多見。所謂的帝王命，有權傾天下，四夷朝拜的盛世明君，也有日落西山，難以拔濟的亡國君主。

看看台灣政治，少有縱橫政壇數十年的明星老將，有的少年得志，有的崛起於中、晚年，不一而足。有的總是差臨門一腳，悔恨無限，有的總是極端幸運，屢屢攻克，這中間的窮通高深莫測，難以捉摸，所以每每大選期間，總會出現許多國師，在預測政治人物運程，預測正確者一砲而紅，預測錯誤者公信力大失。

古有明鑑︰

「天有不測風雲，人有旦夕禍福。蜈蚣百足，行不及蛇；雄雞兩翼，飛不過鴉，馬有千里之程，無騎不能自往；人有沖天之志，非運不能自通。蓋聞：人生在世，富貴不能淫，貧賤不能移。文章蓋世，孔子困厄於陳邦；武略超群，太公釣於渭水。」《破窯賦》

仔細琢磨，懂得厚積薄發者，他的運氣才不會輕易耗盡。韓國瑜目前的蟄伏甚為重要，就易經的觀點稱之「潛龍勿用」，現在任何的勸進，都是「愛之，適足以害之。」因為你的能量一再折損，需要涵養自身的氣，修復、醞釀、飽滿，絕非一時半刻可以成就。

有人說韓要去選黨主席，取得兵權，掌握黨機器，如此才能避免歷史重演，這個觀點我絕對同意，但那是政治上的觀點，而非能量的觀點，運氣的觀點。韓的運氣從默默無聞，突然平地一聲雷，掀起台灣政治韓流，橫掃東西南北，無不攝服他的魅力，而擁護者卻試圖要他百尺竿頭，更進一步，未能鑒察客觀環境的影響，導致所謂的「三殺局面」。

直白的說，國民黨推派任何人出來，這一場選舉不可能有人贏，韓國瑜已經算穩住局面，為「中華民國派」守住五百萬票，卻又令自己失去市長寶座，這在政治上是一種犧牲打，此時如果又去選五都、黨主席，即便拿下其一，運氣也不可能支撐攻下總統大選。

「選舉」的本質和「戰爭」的比拼非常類似，都是訴求主將自身的領導威信、對局勢的判斷，更有賴於幕僚的策劃、建議，君臣配合無間，方能進一步掌握「天時」和「地利」（人和第一）。所謂的「風向」就是一種「時局」，你能造多大的風，就能起多大的雲雨，呼風喚雨，天龍八部為你所用。

韓國瑜在民間十六、七個年頭，其實早忘情政治，在北農立下了扛鼎之作，為眾人所側目，民進黨越打越紅，即便離開北農，也有相當人氣，直到選高雄市長，才把韓氏風格發揮的淋漓盡致，這就是「見龍在田，利見大人」也是所謂韓流的崛起。

但別忘記，若非一場大雨暴露高雄的又老又窮，韓國瑜再怎樣有大鬧天宮的本事，都會一無是處，因為領導者的威望都是建立在客觀時局上面，才能產生鉅大的差異和對比，如此才能反映他的能力和魅力，否則空有一身本事，也是英雄無用武之地。

進一步的推演，初任高雄市長後不久，旋即參選總統，這種決策很難說是對是錯，你只能賭一把，趁你的氣還足，還夠用就去橫掃千軍吧！其實如果你有追逐每一場集會，你會發現有兵疲馬困的現象，韓一方面要固守高雄，安頓市政，一方面又要逐鹿中原，和國家機器對抗，他拼到骨瘦如柴，眼神疲憊。這就是一種氣虛的象徵。

陳水扁當年戰贏連戰、宋楚瑜時，額頭都隱隱發亮，精神飽滿，中氣十足。蔡英文的氣色較難觀察，但總是有一種說不出的安穩，喜怒哀樂不形於色，即便她的治理能力只是一般，但每每在當口的關鍵，都能逆轉棋局，這跟她不採取過激、高亢的行為有關，如此運氣才能不會過分流失，而且能夠源源不絕。

筆走至此，相信諸君已經能體會我所指何物。韓國瑜從選高雄市長到總統大選，再到回防市政，他沒有好好的休息過，別說他有多疲勞，跟著每一場無役不與的支持者，都難以言喻和想像韓國瑜的體力，但這就是一種耗盡能量的行為。即便歷史上再勇猛、無堅不摧的戰士、軍隊，也有長年征戰導致兵疲馬困的現象。

「亢龍有悔」是因為達到巔峰，目空一切，不知有所退讓，知所節制。「極盛而衰」就是對氣的觀察，吾人不可不察。

一年的休息、靜養夠嗎？也有人說，總不能說這三年都不做事，我想反問：「你又不是韓國瑜，你怎麼知道他不會有任何舉措、安排？」「這個做事，未必一定是政治上的動作。」「在民間做公益、關心弱勢也是很好的途徑。」「為台灣做事、發聲不一定要從事政治工作，你是否同意？」「聲望的累積未必一定要跟政治有關，但一定跟為庶民百姓著想有關。」

有的人一旦在政治上失敗了，挫折了，就起不來了，因為「氣」已用盡。這也可以反饋自身在個人家庭、工作、事業等等一切項目，總要站穩腳步，才能再論其他。

韓國瑜的智慧和能力在藍軍中，仍然是箇中翹楚，暗夜明燈。切勿在他養傷之際，給他錯誤資訊，撩撥他救世的熱情，即便他想有所作為，心中如何澎湃激昂，仍然要體察自身運氣（能量），以及客觀環境（時局），做出綜合而正確的判斷。

(中時新聞網)