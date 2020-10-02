常聽說「女兒是父親的前世情人」，從一張照片可以得到印證！一名父親在婚宴中牽著女兒進到會場，當新郎牽起女兒雙手的那一刻，這名父親瞬間露出充滿怨氣的眼神，狠瞪著新郎，不悅表情被賓客拍下來PO上網，惹得鄉民笑破肚留言：「有殺氣」。

一名網友在「爆廢公社」PO貼出一張婚禮的開場照片，照片中可見，爸爸牽著女兒緩緩走上紅毯，然後將心愛的寶貝女兒交給新郎，接著新郎牽起新娘的手，兩人深情款款地對視，甜蜜的模樣更是讓人羨慕不已。

但此時站在新娘旁的父親，卻露出殺氣騰騰的表情，配上現場乾冰效果，彷彿準備痛宰一頓眼前的女婿，五味雜陳的心情全寫在臉上。

貼文一出，立刻引發熱烈討論「岳父的眼神表示他很不爽新郎」、「我會盯死你的臭小子」、「感覺一說錯話馬上酒瓶就砸下去了」、「怨氣+殺氣好重」、「爸爸右手在掏槍了」、「你名義上的爸爸現在很火」、「搶了前世情人很不爽」、「聘金未達標準的眼神」、「有殺氣」。

(中時新聞網)