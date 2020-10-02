許多人喜歡吃「Subway」潛艇堡，認為裡頭有蔬菜又有肉，對身體無負擔又健康，不過愛爾蘭最高法院近期裁定，Subway的麵包不是麵包，因為裡頭的含糖量太高。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《愛爾蘭獨立報》（Irish Independent）報導，Subway在愛爾蘭的經銷商Bookfinders日前上訴，要求退還過去幾年的稅款，不過愛爾蘭最高法院駁回這項訴訟，原因在於Subway的麵包含糖量太高，並不符合法規規定的減稅標準。

根據愛爾蘭當地增值稅法（Value-Added Tax Act of 1972）規定，麵包被歸類為「主食」，和餅乾、布朗尼等其他非必要烘焙類澱粉食物有所區隔，符合主食標準才不會被課稅，主食的定義在於糖與脂肪的重量不能超過產品中麵粉重量的2%，不過潛艇堡麵包的糖份重量佔比高達10%，超出法規標準5倍，因此不能被視為麵包。

報導指出，愛爾蘭Subway供應的6款麵包全部被法院認定含糖量太高，當中也包含義大利白麵包、小麥麵包、蜂蜜燕麥麵包等3款有在台灣Subway販售的麵包。

根據台灣Subway官網提供的營養數據，以6吋義大利白麵包為例，67克的麵包中，含糖量為3克，佔比約為4%。

(中時新聞網)