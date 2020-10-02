副總統賴清德(左二)今天走訪哈赫納爾森林。(曹婷婷攝)

副總統賴清德今天走訪哈赫納爾森林。(曹婷婷攝)

台南城市有一座哈赫納爾森林祕境，賴清德副總統2日上午親自走訪後表示，這裡林相保留完整，是市區相當不容易的資產，還有好幾棵百年老樹，希望未來市府團隊能創造雙贏，不只保留也能適度開放給民眾使用，

台南市政府水利局預計花2.8億整治哈赫拿爾森林河段的竹溪下游，憂心森林遭高度開發，環團多次舉辦走讀活動讓更多市民認識這片「綠寶石」，為森林請命。賴清德上月間走訪司馬庫斯巨木群森林，讚嘆當地森林之美麗，是上天賜予的迦南美地，昨天走訪台南哈赫納爾森林，推崇這處森林有樹木有溪流，是台南寶貴資產。

哈赫納爾森林樹木蓊鬱，是城市難得的森林祕境。(曹婷婷攝)

賴清德強調，這一片城市森林要請黃偉哲市長和他的團隊跟學界、社團、市民討論適度如何使用，希望能夠有計畫創造雙贏局面，一方面保存森林，一方面適度提供市民遊憩，尤其現在夏天非常熱，提供森林大自然環境，相信市民會很歡迎，對市民健康也有幫助。

賴清德今天在地主、台南社大環境小組研究員吳仁邦、重現府城水文促進會會長吳昭明等人陪同下走入森林探訪祕境。蔡姓地主當面陳情，表達希望把這片土地交給南市府，由環保團體負責維護，希望賴副總統搭橋梁，讓森林能一直維持下去。

(中時 )