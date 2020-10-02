運動家在3戰2勝制的外卡系列賽，今日對上白襪以6比4贏球，從1敗之後連拿2勝，順利淘汰白襪晉級，同時代表美聯中區全軍覆沒，白襪、雙城、印地安人都在首輪說拜拜，運動家則是自2006年之後，相隔14年再度贏下季後賽系列賽。

此戰運動家從落後情況下苦追並逆轉，前3局白襪取得3比0領先，4局下半白襪投手出狀況，墨菲（Sean Murphy）敲出2分炮追分後，此時白襪換投，結果丟出保送、二壘打、故意四壞，滿壘危機再度換投，但仍連丟2保送，運動家輕鬆再添2分，以4比3超前。

5局上白襪靠連續安打再度扳平戰局，不過下半局白襪再度自亂陣腳，運動家在2保送後再度有滿壘機會，平德（Chad Pinder）敲出關鍵安打追加2分，最後運動家就以6比4贏球。

運動家總教練馬文(Bob Melvin)賽後說，「比賽中有很多關鍵一擊，大伙真的很盡力，墨菲敲出全壘打帶動攻勢，平德的腳有傷勢，但仍有出色表現，大家都想看精彩的比賽，這些傢伙做到了！」

運動家曾在2000年創下季後賽「一戰定生死」的關鍵比賽吞9連敗，這是大聯盟最慘紀錄，上一次在「贏球或回家」的比賽中贏球已經要回溯到1973年的世界大賽G7，運動家終於止住這難堪紀錄，下一輪分區系列賽將對上太空人。

(中時 )