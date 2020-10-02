大園娃娃機店火警 起火原因不明 12:062020/10/02 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大園區中山北路附近的娃娃機店家，其中一台娃娃機台上方的機器起火，目前起火原因不明尚待釐清。（翻攝照片／姜霏桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園大園2日早上9時許，娃娃機店的機台起火燃燒，現場並無人傷亡，大園消防分隊到場時火勢已滅，燃燒面積約一平方公尺。 大園區中山北路附近的娃娃機店家，其中一娃娃機台上方的機器無故起火，現場引起民眾注意並協助滅火，所幸當時店內並沒有其他民眾，未造成人命危險，詳細起火原因仍待釐清調查。 (中時 ) #娃娃機 #大園 #現場 #燃燒 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市環保局科技執法 查獲山區非法棄置垃圾 14:262020/10/01 社會 偽出國新梗奇招 太空旅行嫦娥賞月 19:262020/10/01 生活 戴口罩不無聊 特別版超搶手 04:102020/10/02 時尚消費 環球A19打造智慧商場 明年Q2開幕 04:102020/10/01 產業．科技 娃娃看天下漫畫家 季諾逝世 04:102020/10/02 兩岸要聞 新店民宅清晨起火燃燒 9旬老婦失去生命跡象 07:112020/10/01 社會 中秋「出國」走走 星宇追月號啟航 14:202020/10/01 財經 長榮賞月專機 8嫦娥同飛天 04:102020/10/02 地方新聞 華碩新推購機優惠 拚安卓市占第1 04:102020/10/02 時尚消費 小心病從口入 快拿水神漱漱漱 10:172020/10/02 生活 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 「天然木瓜牛奶」論壇約壞 一伸手下秒慘了 - 社會 中秋倍感淒涼打胰島素輕生 警踢破鬼門關搶人 - 社會 禽獸父強上14歲親生女兒搞大肚 坐牢慘遭17名獄友暴打升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。