桃園大園2日早上9時許，娃娃機店的機台起火燃燒，現場並無人傷亡，大園消防分隊到場時火勢已滅，燃燒面積約一平方公尺。

大園區中山北路附近的娃娃機店家，其中一娃娃機台上方的機器無故起火，現場引起民眾注意並協助滅火，所幸當時店內並沒有其他民眾，未造成人命危險，詳細起火原因仍待釐清調查。

(中時 )