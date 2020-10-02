就算如今已在拓荒者找到自己一席之地，「甜瓜」安森尼仍對自己上季遭到火箭無情交易做法相當不滿，最近不禁在雷迪克播客節目上再度吐槽，「回顧我待在火箭的時光，現在我真心感覺自己就像一個棄兒，或是一個要被驅逐出門的人！」

會讓安森尼到現在還這麼不爽的主因，在於火箭上季放話找他當爭冠拼圖，卻僅讓他打了10場例行賽，就開始把他冷凍起來，最後更在去年1月把他丟到公牛，隨即遭到釋出，讓他整整快10個月乏人問津，直到去年11月才加盟拓荒者。

「當時保羅在那裡，還有哈登與塔克，我們可以一起把事情搞定，難道我不是火箭所需要的拼圖嗎？」安森尼說，「他們卻不這樣想，只要我當定點或底角射手，這根本行不通，就像你丟根骨頭給我，也要換位或碰到球，我是節奏型球員。」

安森尼更強調，「最起碼我沒法替補上場，然後連進3顆三分球，我真的沒辦法在你球隊做到這些！」之前安森尼已經多次公開指責火箭太過無情或毫無信用，就算如今他在拓荒者找到一席之地，卻仍很難原諒火箭，接下來可能繼續公開罵下去！

(中時 )