近年各大專院校為招收大陸籍學生，曾簽訂不違反所謂中國「一中原則」承諾書，且陸生在台屢傳以統戰手段，干預教師教學或其他學生言論自由，但截至去年7月，教育主管機關無依規定裁罰紀錄，民進黨立委王定宇、趙天麟等30人，日前提出「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之3及第90條之2條文修正草案」，增訂合作行為或單方承諾聲明內容，均不得涉及配合大陸統戰政治性目的，若違反規定情節重大，主管機關得停止相關補助或禁止招生。

王定宇、趙天麟等人提案說明指出，2011年開放陸生來台就讀後，國內多所公私立大學邀請大陸學校派研修生來台修留時，都會簽訂承諾課程不涉「一中一台」等政治敏感言論承諾書，甚至出現把「國立 」、「中華民國」等字眼拿掉的情況。

同時，大陸對台校園統戰更是無孔不入，常偽裝成無害、非政治的活動，進行校園的「假學術，真統戰」，大陸統戰團靠著學術與文化交流活動掩護，用溫水煮青蛙的方式進行統戰行為。

王定宇認為，現行「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，各級學校與大陸締結聯盟或書面合作前，須向教育主管機關申報取得同意，但大陸對台校園統戰行為卻不受限，因此提案增訂其他合作行為或單方承諾聲明內容，均不得涉及配合大陸統戰的政治目的。

罰則部分，除原條文的罰款及限期改正規定外，增訂加重罰則，若違規情節重大者，主管機關得停止相關補助或禁止招生，強化各級學校對大陸統戰之抗力。

此外，王定宇也提出「國家安全法增訂第2條之3及第5條之3條文草案」，草案明定人民不得為大陸、香港、澳門及境外敵對勢力進行政治目的宣傳，違者將處1萬元至10萬元罰鍰。

該草案也明訂，若在公共場合懸掛、升降、手持或揮舞中港澳及境外敵對勢力代表旗幟、標誌者，警察機關應取締，並處1萬至5萬元罰鍰。

(中時 )