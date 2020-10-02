中秋節連續假期第2天，上午國道比昨天還順暢，儘管有零星事故發生，但很快就被排除，未造成大塞車。交通部高速公路局表示，目前僅北部都會區車多，國道5號雪山隧道則保持順暢，由於今天天氣放晴，不排除下午會有一波短途出遊潮。

上午車多路段有國1北向圓山至汐止、高架南向機場系統至楊梅、國3甲萬芳至木柵等路段，其餘路段多能維持順暢，連平常最容易被塞爆的國5雪隧，車速也能維持在60公里以上。

高公局科長楊進彥指出，下午預估還是會有出遊車流湧現，預估國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統等路段車多。國5目前為止都是順暢，預估下午2、3點會有車流湧現，到晚上8、9點紓解；國5第1波北向車潮下午也會出來，大概3點出現車多，但原則上北返尖峰會是明日下午，建議民眾多利用明日上午出發。

根據高公局假期前預估，中秋節的國道交通量為125百萬車公里，但昨日實際上僅115百萬車公里，低於預期。楊進彥說，今日的交通量預估為119百萬車公里，會下修至115左右，至於是事前低估或分流見效，假期後會整體檢討分析，目前都只能猜測。

(中時 )