一間養生館負責人阿雄（化名）與另一名男子「阿哲」（化名），找來女子小美（化名）為男客進行性交易，還在網路張貼性交易訊息，警方喬裝男客，俟小美伸手欲摸下體時，立即表明身份破獲，桃園地院審理後，分別將阿雄與阿哲判處5月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，阿雄與阿哲宏找人在論壇張貼「小隻馬天然木瓜牛奶，驚爆你的視覺感受」的性交易廣告，還留下LINE的聯絡方式，意圖讓小美與男客從事全套性服務，3人談好，套性交易費用為60分鐘1500元，其中阿雄分得500元、阿哲分150元，其餘歸小美所有。

警方懷疑阿雄的養生館詭異營業方式，因此喬裝成男客，假意到該處進行性交易，等小美開始觸碰警方的生殖器，並詢問對方是否要進行全套性交易時，立即表明身分。

法官認為，阿雄與阿哲宏讓成年女子在養生館內從事性交易，藉此從中牟利、助長社會風氣，有害社會善良風俗，所為實不足取，考量兩人的知識程度、家庭經濟狀況後，分別依犯圖利容留性交罪，判處5月徒刑，可易科罰金每日折算1千元。

(中時新聞網)