桃園中壢萬人封街烤肉邁入第19個年頭，今年雖碰到疫情來找碴，改採實名制報名，仍不減民眾參與「聯烤」的熱情，共有1000組、約1萬人報名，場面壯觀。台師大教授林保淳感嘆，當年郝龍斌時任台北市長，綠營為了防郝連任，串連起許多環保團體、親綠學者，以及綠色媒體，大肆批評「中秋烤肉」；但如今民進黨執政，這些人不僅緘默無聲，還對此大加讚譽，令人無言。

林保淳今日在臉書發文，表示：「昨天晚上是中秋夜，全台各地又掀起一年一度的『烤肉潮』，台北市開放數處地點，供市民享受烤肉之樂，桃園市中壢區萬人封街，更是香飄百里、熱鬧滾滾。」

林保淳指出：「遙想當年，郝龍斌出任台北市長時代，綠營為了防止郝龍斌連任，串連起許多環保團體、親綠學者，以及綠色媒體，將『中秋烤肉』將如何地破壞環境、污染空氣，說得比天塌下來還嚴重，逼使郝龍斌不得不停止了『萬人烤肉』活動，綠色執政的縣市，更明文禁止『中秋烤肉』，但這幾年以來，中秋肉還是照烤，可這些學者、環團，全都緘默無聲，綠媒更對中壢『封街烤肉』大肆報導，以為是一年盛事，對鄭文燦推褒有加。」

綜觀以上，林保淳不禁感嘆：「時移世易，標準就隨之而改變，學者、環團，擇人而噬，綠媒掀風作浪，全都著眼於「政治效應」，撫今思昔，真的讓人無言。」

(中時新聞網)