大陸十一國慶，引發網友對國共內戰的好奇，有網友就問，為什麼前總統蔣中正會輸掉大陸所有江山，逃到台灣偏安一隅，到底蔣中正是哪一步走錯，才導致全盤皆輸？有網友直指，錯在沒有提防張學良，西安事變後停止剿共就是一連串錯誤的開始。但也有網認為，國民黨戰勝後的貪污腐敗也是蔣中正失掉大陸的原因。

時事評論員李正皓日前曾在臉書發文表示，「中國的十一國慶是什麼意思？」指1949年10月1日在北京，為中華人民共和國中央人民政府成立而舉行的儀式，標誌著中華人民共和國的建立，同時意味著中華民國失去了大陸地區的統治權。

對此，有網友在批踢踢發文問，國民黨曾統治過大陸，那時還差一點滅了共產黨，原本歷史上大清後，大陸應該是蔣中正的，但最後輸了全盤，連像南北韓一半江山守住都做不到，到底蔣中正是走錯哪步？

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

此問題引發網友熱議，有網友認為，「沒提防張學良」、「張學良也沒錯，他的立場就是要復仇呀」、「從西安事變停止剿共就是一連串錯誤的開始，當然中間幾次事件跟戰役都還有補救的方法但是都錯過了」、「西安事變」、「用錯張學良這個人」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

還有網友解析，「我覺得跟戴笠死太早也有關，他一死整個情報系統被老共滲透瓦解，導致蔣光頭後面跟共產黨打時情報幾乎都錯的」、「就蔣光頭人機掰，身邊一堆人反叛背刺他，每一場關鍵戰役幾乎都有早就變共諜的將領，當然怎麼打怎麼輸」、「上海打老虎失敗，成最後的稻草」、「黃埔軍被CCP徹底滲透，徐蚌會戰開打前部署都被掌握」。

更有網友直言，戰爭結束後，國民黨政府的貪污也是導致蔣中正失敗之因。「政府沒錢(x)四大家族很有錢(o) ，KMT貪腐給了CCP最肥沃土壤」、「Kmt一直貪污啊！百姓不服強盜政府」、「對日抗戰餓八年，戰勝後全黨變強盜」、「不該打東北，應該先把統治區弄好，看看那個金圓券」、「貪污嚴重，投共內賊多，國民政府軍戰後囂張跋扈失民心」。

(中時新聞網)