集集野生動物急救站，近日收治一條受傷南蛇，該蛇疑被農用尼龍網纏住，欲逃脫時幾經拉扯，蛇皮被硬生生扯破，傷勢見骨相當嚴重；經獸醫師清創後以皮釘將裂開的表皮暫時固定，但經過兩天仍傷重不治。提醒民眾農具妥善整理，能為動保盡一份力。

雖然治療過程中，站方有為南蛇局部麻醉及施打止痛藥劑，但牠仍然痛得不斷扭動身軀，幾度痛到甩頭、張口，卻絲毫沒有要攻擊人的傾向，像是哀求著快結束這一切。

急救站指出，蛇類表皮有蛇鱗，只要纏上網子就很容易因掙扎而愈纏愈緊，導致表皮嚴重撕裂傷，近兩週急救站已收到二條掛網的南蛇，傷勢都頗為嚴重。因蛇類是外溫動物，新陳代謝慢，一旦有外傷復原時間會拉長，且傷口容易因感染而惡化，嚴重就會致死。

蛇類的外表多少令大眾懼怕，不過牠們的存在並不是為了取悅人，當然更不是為了嚇人，只因許多錯誤的資訊，讓民眾沒有機會好好認識牠們，反而加深對蛇類的恐懼。

在野生動物救傷的現場，民眾經常看到這些無法為自己辨解的動物，因人們的誤解而遍體鱗傷，藉由這些案例的曝光，希望能夠讓大眾更瞭解蛇，也避免使用錯誤的防蛇措施。

急救站呼籲，網具等農業器材不要任意丟棄，農民若在果園放置網具，可用帆布包起來，能夠一定程度減少相關的動保意外發生。

(中時 )