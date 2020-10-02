中秋倍感淒涼打胰島素輕生，在家屬同意下，警方踢破房門搶救。（田中警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

中秋月圓人圓，社頭鄉詹姓男子卻因久病纏身，倍感淒涼，把自己鎖在房門內企圖生，胞弟警覺不對勁報警，田中分局朝興派出所巡佐董浩合、警員姚文雅10月1日凌晨零時許，接獲自殺案件，緊急用腳踹開房門、呼叫救護車，詹男已口吐白沫，緊急送醫挽回一命。

警方表示，接獲報案到達現場發現，報案人神色慌張地在家門外揮手大聲呼救，表示弟弟糖尿病纏身多年，久病厭世想要自殺，把房門反鎖，自己在裡面說糖尿病沒好，一直打胰島素，說已經打了3支，超過劑量，恐怕有生命危險，叫門都沒有反應，「拜託一定要給他救回來啊！」

田中分局朝興派出所巡佐董浩合、警員姚文雅積極救人，田中警分局表揚。（田中警分局提供／吳敏菁彰化傳真））

因為房門因上鎖，情急又打不開，報案人驚慌失措，警方為了儘速搶救自殺者，在報案人同意之下，用腳踹開房門進入後，發現詹男躺在床上口吐白沫、意識不清，尚存有一絲氣息，警方不停呼叫其名字、拍叫其肩膀皆無回應。

消防隊救護人員隨後抵達時，檢查還有呼吸心跳，和警方合力一同將他抬上擔架，送醫住院觀察後已無大礙，家屬對於警方積極協助及執勤效能深感讚賞。田中警分局長鄭頴聰已表揚董、姚2員機警反應搶救生命。

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