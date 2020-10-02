新北市長侯友宜（左）與新竹市長林智堅擺出電影海報畫面背靠背的姿勢。（邱立雅攝）

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」展期第2天，新北市鐵漢市長侯友宜特地前來參觀主展館，合體新竹市長林智堅也別具話題，尤其兩人被點名2022與2024，不過兩人皆避談任期屆滿動向，僅稱不分顏色黨派、攜手把眼前市政做好，不過林智堅被問及是否出征新北市長？他笑回：「別擔心，這件事不會發生。」

林智堅指出，2020台灣設計展是國家設計界盛事，自己廣邀各地方首長前來參觀，除了2日的新北市長侯友宜，接下來藍營還會有括嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴也都會來，綠營接下來還有基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁以及交通部長林佳龍都會前來。

侯友宜與林智堅在參觀過程中，兩人還特別擺出電影史密斯任務電影海報主角背靠背的畫面，被問及是否會攜手背靠背往更高的目標發展？林智堅澄清與侯友宜兩人過去沒有特別交情，但曾參訪過新北，對於侯友宜不藏私地分享印象深刻，現階段全力以赴最重要，但未來若有任何需要，交流上不會少。

侯友宜也強調台灣很小、不要分你我，只要一心一意為台灣、為中華民國做事，把自己的角色扮演好，城市之間互相學習交流攜手合作，台灣就會強、中華民國就會強，他會抱著共同攜手合作努力讓城市有更好的未來的態度做事。

對於新竹市下一任市長人選是誰？立委鄭運鵬過去曾表示願意當「備胎」，林智堅解釋，2014年他擔任民進黨竹市黨部主委，在為竹市尋覓人才，他與鄭運鵬是很要好的朋友，只要有需要彼此，都會互相支援。至於外界認為鄭運鵬挑戰桃園機會大，林智堅是否轉戰新北？林智堅則要大家不避擔心，這件事不會發生。侯友宜則在旁稱在林智堅是好人才，都為國家所用。

此外，眾人關心新北捷運環狀線是否收回經營權？侯友宜指出，新北環狀線既然在新北市境內，不能把責任丟給別人，已在9月去函給台北市，希望大家坐下來看怎麼轉換比較順利，會花一點時間，但新北會扛起責任。

(中時 )