中秋連假，山上花園水道博物館推出電動遊園車及浴衣體驗，成功引起話題。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

中秋節連假第2天，出遊人數大爆發，台南市左鎮化石園區8點半還未開園即有民眾前往排隊；可遊山玩水、露營烤肉的新化虎頭埤風景，一早遊客也陸續湧入；山上花園水道博物館上午遊客也已破1500人次。

台南市觀旅局表示，台南各景點旅遊人數均較暑假期間有明顯成長，新化虎頭埤風景區推出「秋‧老虎」秋遊虎頭埤連假優惠、街頭藝人表演、農產市集，連假第1天有2000多次入園，露營區、烤肉區也各有20至30組遊客；連假第2日早上未11點遊客數就已破1500人。

新化虎頭埤風景區連假第1天有2000多次入園。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

新化虎頭埤風景區連假第1天有2000多次入園。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

中秋連假，山上花園水道博物館推出電動遊園車及浴衣體驗，成功引起話題，其中，電動遊園車因為造型可愛，吸引大小朋友目光，甚至還有山上區的民眾專程前來搶鮮，營運一天半以來，班班客滿，今日上午更將原本半小時發車時間縮短為隨到隨開，搶手程度可見一班。

左鎮化石園區首日吸引近2000人次入園參觀，今天更有民眾8點半就前往排隊入場。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

而首度推出的浴衣體驗，也造成轟動，由於有名額限制，館方透過分散名額及發放號碼牌方式，在遊客配合下，浴衣搭配百年日式老建築，讓人走入濃濃的傳統氛圍。

除了新增活動外，館方在連假期間也持續安排定時定點導覽，讓更多遊客知道水道博物館與台灣自來水發展密不可分的背景，讓到園遊客除了有休閒體驗外，也能更了解博物館的歷史深度。

在活動加持下，到訪人數也持續攀高，水道園區共吸引近3000名遊客到訪，今日上午入園人數就已經突破1500人；館方指出，連續假日人潮高峰都會出現在第2及第3天。除了既有活動外，館方也趁機宣傳下周即將在台南舉辦的國慶煙火及館慶，希望延續話題，再創人流。

配合中秋連假，左鎮化石園區推出假日限定短篇動畫劇場，民眾只要在中秋節活動看板前拍照打卡，即可獲限量小禮物，吉祥物KOKO也會盛裝打扮，不定時舉辦粉絲驚喜見面會，首日也吸引近2000人次入園參觀，今天更有民眾8點半就前往排隊入場。

(中時 )