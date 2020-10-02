麗寶outlet mall月光漫舞野餐趣活動，吸引600人共襄盛舉。（麗寶outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet科莫湖充滿濃厚異國風，夜景更是美不勝收，中秋夜當晚超過600人聚集湖畔，參加「月光漫舞野餐趣」活動，在精彩水舞及歌手的演唱下歡度佳節，民眾直呼真是一個愜意又浪漫的夜晚。

麗寶Outlet首次舉辦「月光漫舞野餐趣」活動，為已有全台最美Outlet美譽的麗寶美景再加一筆，「義大利科莫湖水舞燈光秀」自9月起開館時間從白天到夜間每個整點都有，每天都會有2種曲目交錯展演。

麗寶outlet mall月光漫舞野餐趣活動，吸引600人共襄盛舉。（麗寶outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶outlet mall月光漫舞野餐趣活動，精彩表演十分吸睛。（麗寶outlet提供／陳淑娥台中傳真）

本次水舞演出包含古典名曲與流行曲目包含溫婉柔美律動的搖擺水柱、8米高壓水瀑、心花朵朵噴泉、神祕又浪漫氛圍的水霧噴頭，結合絢麗光彩各式燈光，呈現出源自北義大利阿爾卑斯山下科莫湖(Lake Como)浪漫故事，打造中秋偽出國，浪漫幸福與異國風情的繽紛演出。

逾600人昨晚聚集湖畔，欣賞360度無死角皎潔明月，隨著耗資千萬變化萬千的水舞燈光秀、外國舞者精彩絕倫的表演，以及獲選為冰雪奇緣2中文版配唱的歌手蔡永淳演唱，在中秋連假的第一天，享受舒適愜意浪漫的夜晚。

蔡永淳及其師弟About Joys，演唱多首中西月亮相關歌曲，並穿插外國舞者在水舞間優遊漫舞，親友歡樂相聚，品嘗精緻用心的歡樂全家餐，一邊欣賞月光，最後再來甜甜圈整個超滿足，活動最後還有抽麗寶福容大飯店萬元住宿券、秀泰影城電影票、天空之夢摩天輪搭乘券。

(中時 )