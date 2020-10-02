起床驚見「半身小鬼」偷窺 男險嚇尿，勇敢上前看網全愣。（圖／翻攝自爆廢公社）

農曆七月早過了，家中卻出現「詭異人影」。一名網友分享，家中只剩他一人，卻瞄到客廳出現「小孩人影」偷看他，讓他差點漏尿，照片也引發網友討論，「真的會嚇死！」後來男子鼓起勇氣上前看，才發現是老婆與小孩製作的「人形立牌」，讓大家看傻了眼。

網友在「爆廢公社」發文指出，早上老婆小孩都出門了，剩他一個人看家，經過走廊時瞄了一下客廳，卻看到一個人影，讓他忍不住飆髒話，也納悶的想說，兒子不是都出門去了？怎麼還有個小孩躲在那裡看著他。

原PO表示，突然看到這個詭異的人影，真的害他「差點漏兩滴尿出來」，鼓起勇氣往前走，才發現是老婆描出小孩的外型，再裁成的人型立牌。他也補充表示，平常老婆和小孩會利用廢紙箱畫手印、腳印，這次鄰居剛好給了超大的紙箱，因此就畫了人行立牌，害他受驚了！

照片曝光後，引發網友討論，「哇靠 這會褲底一包吧...」、「這真的會嚇死」、「還好七月過了，要不然超恐怖」、「老婆擔心你一個人會孤單寂寞覺得冷，太貼心」、「好用心喔～還上色」、「抖了好大一下」，也有網友開玩笑說，「以為是描成爸爸大小，平日老婆小孩休閒娛樂飛鏢塗鴉皆可用」。

(中時新聞網)