台中市今年國慶升旗典禮邀請西屯區泰安國小手鼓舞蹈隊參與演出，為年度國慶典禮揭開序幕，民政局吳世瑋2日表示，學童們將以氣勢磅礡的手擊鼓結合優美舞蹈，歡迎市民朋友於10月10日到台灣大道市政大樓府前廣場，欣賞不同以往的「力與美」饗宴。

吳世瑋表示，泰安國小手鼓舞蹈隊已成立超過15年，經常接受各單位及團體邀約，參與各項活動比賽，尤其每年在全國學生舞蹈比賽中都能獲得優等佳績，相信此次演出必能吸引在場觀眾的目光！

泰安國小校長邱義隆表示，手鼓舞蹈隊在舞蹈專業老師劉于瑄指導下，每次的演出都有優異的表現，尤其這次為了國慶升旗典禮表演，孩子們把每次的練習都當成是正式演出，每個孩子在練習完畢後都汗如雨下，但卻從不喊累，學校師長們都為他們感到驕傲。

泰安國小組長陳勇全指出，手鼓隊成員會因畢業及新生加入更動，同時因每年更新舞碼，很多動作要從頭學過，且每位成員的完成度還必須一致，這都需要不斷地練習與磨合才能做到。

泰安國小六年級學生廖曼茲說，此次除了晨間團練，隊員們放學後也會留在學校繼續練習，雖然練習時間不多，但大家都很珍惜團練機會，光練習敲鼓動作就至少超過百次以上；四年級學生林奕晴說，雖會擔心記不住走位及位置，或漏掉動作，但很感謝老師們的鼓勵，會盡力在表演當天好好展現，也相信自己能做到最完美的演出。

民政局強調，今年台中市國慶升旗典禮將於10月10日上午在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，當天除安排泰安國小手鼓舞蹈隊，還請到台中女中樂儀隊、中國醫競技啦啦隊、永安國小合唱團等團體，目前都緊鑼密鼓練習中，只為了在當天有最完美的表現，歡迎市民踴躍到市府前廣場參加升旗典禮，祝福中華民國109歲生日快樂，欣賞難得的精采表演。

(中時 )