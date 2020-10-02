根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯2日爆料，眼見湖人在總冠軍賽G1第3節取得32分大幅領先，隊友們已經開始在板凳席瘋狂慶祝模樣，「小皇帝」詹姆斯不禁在暫停時對著大家怒罵，「嘿！給我停止這些，保持專注，比賽還沒有結束呢。」

只能說詹姆斯很清楚太早輕敵會有怎樣下場，海恩斯表示，「當湖人領先到32分，安東尼戴維斯、霍華與其他板凳球員都開始做出戴眼鏡的手勢，暗示對方不堪一擊，詹姆斯馬上阻止他們這些慶祝舉動，因為他很清楚比賽還沒有打完。」

事實上，詹姆斯的擔憂是正確的，因為隨後湖人攻守節奏大亂，竟讓熱火末節靠著板凳球員，一度縮小差距到13分，要不是詹皇跳出來連進兩球，場上局面仍有可能生變，難怪詹皇賽後對於湖人末節表現很不滿意，就算湖人贏了18分。

詹姆斯甚至2日自爆，在G1打完後，他仍研究比賽影片到凌晨4點才休息，「我看到我們整場比賽都在做一樣的事情，也看到我們做得很棒的比賽方式，當然更有我們還做不夠出色的地方，很多地方其實是可控制的。」看來詹皇不想再給熱火任何機會！

(中時 )