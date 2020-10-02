去年因為籌備不及未能辦理的「秋鬥」，今年擬在11月22日舉行，議題將聚焦在包括勞工、土地、環保、食安、教育等議題，希望號召至少30個團體，並將從10月22日開始宣講炒熱議題。

秋鬥主辦人林子文表示，目前預定在11月22日舉行秋鬥，也擬定包括勞工、土地、環保、食安、教育等5大議題，希望針對勞保年改、反迫遷、空汙、藻礁、瘦肉精美豬、反教育商品化等議題發聲，今年希望規模再擴大。

(中時 )