秋鬥11月22日上街頭！ 聚焦勞工、土地、環保、食安、教育 13:232020/10/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 去年因為籌備不及未能辦理的「秋鬥」，今年擬在11月22日舉行。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年因為籌備不及未能辦理的「秋鬥」，今年擬在11月22日舉行，議題將聚焦在包括勞工、土地、環保、食安、教育等議題，希望號召至少30個團體，並將從10月22日開始宣講炒熱議題。 秋鬥主辦人林子文表示，目前預定在11月22日舉行秋鬥，也擬定包括勞工、土地、環保、食安、教育等5大議題，希望針對勞保年改、反迫遷、空汙、藻礁、瘦肉精美豬、反教育商品化等議題發聲，今年希望規模再擴大。 (中時 ) #議題 #教育 #秋鬥 #環保 #食安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賴清德走訪台南哈赫納爾森林：保留森林祕境 創造雙贏 12:042020/10/02 生活 登革熱別來！三峽新增2例登革熱 衛生局籲中秋戶外活動需做好防蚊措施 03:092020/10/02 社會 台南古都行 國慶焰火璀璨迎賓 04:102020/10/02 地方新聞 活化建地 冠德打造微型圖書館 04:102020/10/01 產業．科技 轉型剛起步 淳安8月仍虧損 04:102020/10/02 產業．科技 Mini LED背光電視 各路搶進 04:102020/10/02 財經要聞 展碁負責Adobe在台分銷 04:102020/10/02 產業．科技 美眾院報告 喊更名台灣代表處 04:102020/10/02 政治要聞 黃袍加身 準IPO股未演先轟動 04:102020/10/02 財經要聞 MLB》紅人慘創22局沒得分 勇士派菜鳥奪勝晉級 11:022020/10/02 體育 生活熱門新聞 中秋連假逛好市多 2歲兒遭檢查員「偷塞紙張」 一打開老爸淚目 - 生活 馬英九眼部手術評價兩極 整形醫：眼皮割太多了 - 生活 川普憤怒辯論後確診 感染科醫師：拜登危險了 - 生活 口罩國家隊又出包 委外生產流出百萬片 - 生活 全聯臉書秀今日我最美「美照」 網一看全歪樓：胖虎要進來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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