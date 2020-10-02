美國總統川普周四（1日，美東時間）在推特上表示，他與妻子梅蘭妮亞皆確診新冠肺炎。消息傳出後，道瓊期指暴跌逾400點，隨後跌幅不斷擴大，截至台北時間周五（2日）13時40分，指數重挫515點（或1.8%），最低暫報27128點。

川普剛結束首場總統大選辯論後，搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）在首場辯論曾與川普同搭總統專機，經檢測為陽性確診新冠肺炎。目前仍在等待檢測結果的川普宣布已開始進行隔離程序。

但隨後川普在推特表示，他與梅蘭妮亞都同時確診新冠肺炎，會馬上開始隔離，並接受治療，強調「我們會一起度過難關」。

在川普傳出染疫後，全球金融市場大震盪，除了道瓊期指跳水一度狂殺逾500點外，日股也紅翻黑、狂瀉逾180點；油價盤中重挫逾3.6%；市場資金轉戰黃金避險，金價急拉高低震盪高達10美元，但目前仍在盤下遊走。

(中時新聞網)