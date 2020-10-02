傳員工於嘉義落海 中研院澄清非院內人員 13:182020/10/02 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中研院澄清，上午於嘉義東石鄉落海的工程師，並非院方人員。(中研院提供／李侑珊台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣東石鄉外傘頂洲海域今(2)日上午發生翻船意外，50多歲王姓船長、1名船員及4名工程師落海，諸多媒體報導工程師為中研院人員，中研院澄清並非院方工程師，而是工研院工程師。 (旺報 ) #工程師 #中研院 #人員 #落海 #外傘頂洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美眾院外委會通過法案 供在美港人臨時保護身分 06:162020/10/02 國際 三義木雕藝術節中秋連假開展人潮湧現 11:452020/10/02 旅遊 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 10:092020/10/01 社會 不可逆的電動車大趨勢 04:102020/10/02 時論廣場 陸港觀盤－迎接消費商機 投資策略轉向3A 04:102020/10/02 全球財經 雙東縣長相迎 與部落共好 04:102020/10/02 地方新聞 產婦生子隔日亡 法官認醫師有過失判賠509萬 10:282020/10/02 社會 少年無照騎車載少女 中秋深夜掉落魚塭少年溺斃 08:542020/10/02 社會 國道3號槽罐車撞護欄爆炸 司機噴飛亡 04:102020/10/01 社會新聞 訊連AI人臉辨識引擎 攜手晶睿通訊搶攻智慧安防商機 11:232020/10/02 財經 生活熱門新聞 中秋連假逛好市多 2歲兒遭檢查員「偷塞紙張」 一打開老爸淚目 - 生活 馬英九眼部手術評價兩極 整形醫：眼皮割太多了 - 生活 川普憤怒辯論後確診 感染科醫師：拜登危險了 - 生活 口罩國家隊又出包 委外生產流出百萬片 - 生活 全聯臉書秀今日我最美「美照」 網一看全歪樓：胖虎要進來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。