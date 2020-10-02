藝人澎恰恰八月召開記者會，宣布積欠2.4億債務宣告破產，雖然已靠房產還掉一半，但其餘的尚無能力償還，日前才在臉書發聲：「在我被逼債時，我還在等你還錢，有一天.我會公布姓名及數字」，稍早又再度於臉書發文：「狀況似乎到完全失控的地步，就連自己也快撐不下去」，立刻引發網友議論。

澎恰恰透露八月召開記者會宣告破產後，有很多朋友跳出來想要幫忙，但也受到很多冷言冷語嘲諷，而他坦言資產早已被掏空，為了不想禍延子孫，只能不斷接下任何演出機會，就算是街頭演出也不排斥，不過在債主逼迫下，坦言狀況已經到失控地步，更強調「連自己都快撐不下去」，不禁跟老天詢問：「時間願不願意站在我這邊，我不知道」。

中秋夜........ 慘澹的月亮. 期盼神佛幫助的夜晚. 台東山區. 不敢望月亮...... 八月六日 新聞事件之後. 很多好朋友想幫忙. 無盡的冷言冷語. 極盡謾罵之能事. 內心知道這很正常！ 所有的資產早已空. 我不想禍延子孫.... 由澎恰恰的大鼻峒發佈於 2020年10月1日 星期四

其實早在這次之前，澎恰恰已於記者會後第3度PO債務文，之前兒子受訪時表示不清楚父親是否又被逼債，但透露父親狀況一切安好，並強調父親不會做奇怪的事，還是會照常進棚錄影。

而澎恰恰承認為了圓電影夢導致破產，甚至讓自己人格、信用破裂，連100元都借不到，但他決定不再逃避，並喊話債主：「我持續做最大努力！不需太久，我會翻轉這一切.請相信我的誠意及毅力」。

(中時新聞網)