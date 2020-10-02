第31屆金曲獎即將登場，《特別貢獻獎》將頒發給鼓手生涯逾半世紀的黃瑞豐老師，黃瑞豐至今錄製逾十萬首樂曲，跨越早期電視大樂隊演奏年代，華語唱片盛行時期與民歌風潮，是台灣流行樂壇第一群演唱會的巡迴樂手，台灣電視音樂史的縮影。

文化總會也推出「海上的人」影片，將鼓王精彩生涯拍攝影像紀錄，向黃瑞豐致敬。從老三台的「群星會」、「五燈獎」、「銀河璇宮」、「歌星之夜」等節目，到許多大咖明星專輯的錄製，包括張學友、王傑、伍思凱、羅大佑等，都有黃瑞豐參與演奏的身影。

黃瑞豐表示，架勢可以代表一種語言、一種腔調，「台灣腔」是他特有的架勢，常以台灣史融合台灣元素。

黃瑞豐的音樂之路，源於兒時父親送的一把吉他，他醉心音樂，曾讓父親氣到拿吉他砸他的頭，雖然如此，父親仍讓他到屏東向鍾正德老師學習吉他，後經友人介紹，進入樂團當學徒，從清潔樂器開始，也讓他摸會鋼琴、低音提琴，也吹小號、長號、薩克斯風，最後聚焦爵士鼓，「每次看我的老師在SOLO都覺得很帥！」黃瑞豐說，爵士鼓的位置最高，還有專屬Spotlight，覺得很威風。

17歲的黃瑞豐在澎湖海宮飯店以鼓手之姿正式出道，成為團內年紀最小的成員，培養出迅速識譜的基本功。之後，在以脫口秀為主的台中清泉岡美軍俱樂部，則為他迅速磨練鼓技及應變能力。

接著，他進入台視大樂隊，在跟大明星們合作時，都會激發出精準又高超的想法，每每遇到臨場反應，常會有神來一筆的鼓譜靈感，他認為，環境的壓力可以逼出一個人的潛力和創造力。

黃瑞豐形容，如果音樂是海的話，他就是住在海邊的人；如果音樂是生活的話，他就是生活在海上的人。他從一個中學被退學，甚麼都不會年僅14歲小伙子，靠著過人的意志力與一步一腳印的學習，一路跌跌撞撞，成就「台灣鼓王」的封號。

(工商 )