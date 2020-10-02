韓粉網友留言。（圖／翻攝自臉書訊息）

美國總統川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；目前仍在等待檢測結果的川普也宣布已開始進行隔離程序。隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。有韓粉聞訊，直接回「系厚」二字，但也有韓粉認為這可能是川普為選舉所搞的「奧步」。

據《每日郵報》指出，根據一名川普政府匿名官員表示，剛一同與川普參加9月29日辯論的希克斯，隔日仍與川普同搭機赴造勢大會，但她已於1日確診，為川普身旁傳出確診的所有人士中，最接近他的一位。

據美媒《CNBC》報導，川普也證實希克斯確診，表示自己也剛接受檢測並等待結果。他表示，希克斯工作勤奮，「並戴上很多次口罩」，依舊確診，自己與第一夫人也都接受了檢測並等待結果，「或者要隔離、或者已確診，我們不知道」；隨後他在個人推特上表示，自己與第一夫人已開始進行隔離程序。

川普確診消息一出，有韓粉直接回「系厚」二字，其他韓粉則紛紛表示：「搞不好是操作」、「想用這種方法沒收大選？」「這是奧步嗎？」「有趣又有戲，辯論那天口水亂噴，拜登也要檢查一下」、「老人確診很危險」、「可惜啊！美國還需要靠瘋川才能加速衰敗」、「還不注重防疫，罪有應得！」

(中時新聞網)