美國總統川普表示，他與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的新型冠狀病毒驗出陽性反應。

川普並非第一個確診COVID-19的世界領袖，先前英國首相強生（Boris Johnson）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）均曾確診，強生還一度住進醫院。強生與波索納洛均已痊癒。

川普推文寫道：「今晚，第一夫人與我被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性。我們會即刻展開隔離與復原療程。我們會一起度過這個難關！」

川普稍早接受福斯新聞（Fox News）節目訪問時，證實貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診，還說他與妻子剛做完篩檢，正等待結果。

川普當時在節目裡說：「她的確篩檢呈陽性。她工作努力，也經常戴口罩。我也剛做完篩檢，就等結果，我們很常接觸。第一夫人剛也做了篩檢。我們再看看要怎麼做，誰知道呢？」

美國財經新聞網站CNBC報導，希克斯9月29日晚間與川普一起前往克里夫蘭參加首場總統候選人電視辯論，當時有人看到她沒戴口罩。（譯者：陳亦偉）1091002

(中央社)