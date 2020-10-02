國聯外卡系列賽，道奇今日靠柯蕭(Clayton Kershaw )8局無失分還狂飆13K的勇猛表現，以3比0戰勝釀酒人，直落二晉級分區系列賽，過去柯蕭常在季後賽失手，去年慘況還歷歷在目，今日柯蕭直球、滑球、曲球都讓釀酒人打者頻揮空，此戰釀酒人僅敲出零星3支安打，柯蕭成為晉級大功臣。

柯蕭過去是季後賽知名「軟手王」今日賽前在例行賽勝率高達6成97，生涯自責分率也僅2.43，但他總是在季後賽失手，勝率4成50、自責分率高達4.43，且季後賽挨轟率是例行賽兩倍。

不過此戰柯蕭展現強大壓制力，一開場就連飆2K，除了第2局外，局局都有三振，第6局還連飆3K，主投8局用球數精簡，僅丟93球被敲3支安打、1保送，狂飆13次三振。其中第8局丟出此戰唯一保送時，但他向總教練連說3次「NO」，頻頻搖頭、揮手，阻止總教練上來換投，形成經典畫面，之後也順利飆出第13K完成投球任務，是繼2018年後再度於季後賽繳出8局無失分精彩表現，堪稱生涯季後賽代表作

Clayton Kershaw wants to stay in this game pic.twitter.com/C7aa7ydI19 — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) October 2, 2020

柯蕭此戰狀況絕佳，不僅直球犀利，滑球球速更比今年例行賽平均快上1英里，也是繼2010年克里夫李(Cliff Lee)後，唯一在季後賽先發繳出13K以上且無失分的左投，也是生涯第6場季後賽送出雙位數三振，僅次太空人王牌投手韋藍德(Justin Verlander)的7場。

雖然道奇第二到五棒的中心打線此戰連1支安打都擠不出，但火力集中在5局下半，從貝林傑(Cody Bellinger)安打開啟攻勢，連續4安攻下3分，成為勝負分水嶺。

季後賽前美媒也曾針對季後賽軟手一事訪問過柯蕭，他僅說，「我認為經驗是有幫助的，從過去成功或失敗的經驗中學習，或許不相信自己會成功、或是對自己失去信心，但只要記住，走到現在所付出過的努力，就足夠帶你拿下勝利。」下一戰道奇將要對上教士及紅雀的勝者。

(中時 )