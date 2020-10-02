美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞確診得到新冠肺炎。網友對此大驚，這真的是God bless America了！還有網友大驚，果然是十月驚奇！

據《每日郵報》指出，根據一名川普政府匿名官員表示，剛一同與川普參加9月29日辯論的希克斯，隔日仍與川普同搭機赴造勢大會，但她已於1日確診，為川普身旁傳出確診的所有人士中，最接近他的一位。隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。

對此，宅神朱學恒也在臉書發文大驚表示，「川普大帝跟他老婆確診，大家可以回家啦」！底下網友也不敢置信，直言「這是假新聞」、「喝消毒水？！還是要使詐延後選舉」、「難怪辯論一直插嘴噴拜登口水，原來是黑暗兵法，要死一起死」、「原本還期待吃爆米花看第二場辯論來笑一笑的，這下好怕看不到了」、「果然是十月驚奇」、「恭喜美國人準備換一個比較正常的總統了」、「所以拜登跟主持人…」！

網友所謂十月驚奇是指，隨著11月大選逼近，川普民調持續落後民主黨對手拜登，不斷有消息指出，川普可能使出殺手鐧製造10月驚奇，轉移焦點，翻轉選情。

(中時新聞網)