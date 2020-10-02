楊乃文出道23年，今年再度以專輯《越美麗越看不見》第4次入圍本屆金曲「國語女歌手」，對於得獎，她完全平常心看待，唯一介意的是專輯只入圍了女歌手單個獎項，讓她對製作人陳君豪、郭鼎深感抱歉，「覺得製作物沒有入圍對製作人不好意思，我們真的是一來一往反覆的重做、做了超多修正」，直說如果能夠選擇的話，寧願入圍「最佳製作人」。

楊乃文預告紅毯戰袍將走帥氣路線。（圖／張祐銘攝）

楊乃文2000年就曾以《Silence》專輯拿下當年金曲獎「最佳國語女歌手」，今再以《越美麗越看不見》入圍「最佳國語女歌手」，她對能否得獎完全看開，楊乃文表示，自己的首張專輯《One》在金曲獎全部槓龜後，就放棄得獎這個想法了，「因為我第一張是個超級棒的專輯，還是百大專輯，只因為評審口味不一樣，所以完全沒有入圍，我也不知道本屆評審是誰，不知道從哪個角度去切入」。

志在參加、不在得獎，楊乃文透露屆時星光大道的戰袍將不會走一般的禮服路線，她表示：「之前穿過太多次禮服了，這次想找到一套衣服真的是像自己的，傾向穿帥氣的西裝，已經有挑好了幾件。」

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(中時新聞網)