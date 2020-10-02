中天《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，劇中張書豪飾演的遊戲公司老闆時大永，上演霸氣總裁愛上小秘書情節，兩人以捉弄對方為樂，醉心劇情張書豪不慎重度昏迷，昏迷指數只有三，嚇壞眾人，在醫院守候的歐陽妮妮十分心急，哭紅了眼框，只盼老闆能夠甦醒，劇裡關係已經進展到同居吃泡麵，甚至一起在動畫裡打怪，張書豪雖高冷但還對歐陽妮妮使出摸頭殺，看得觀眾臉紅心跳。

為讓喝醉的張書豪清醒，歐陽妮妮把他當高爾夫球竿打，被形容是在「公報私仇」，還把他拖到泳池邊，卻不慎雙雙掉入泳池，張書豪整個人攤在妮妮身上，為躲避蔡黃汝（豆花妹）的目光，在泳池裡上演「水中之吻」，讓歐陽妮妮直喊張書豪是「大色狼」。

回憶拍攝「水中之吻」的戲，歐陽妮妮說，當時除挑戰在泳池裡憋氣外，張書豪還得挑戰在水中張眼親吻妮妮。歐陽妮妮過去是運動選手，肺活量大，水中憋氣對來她來說輕而一舉，但她說當時在冬天拍攝，又逢寒流來襲，形容自己差一點凍壞，有頻臨死亡之感。

談到喜歡戲裡的霸氣總裁、還是被阿飄附身後喜感的老闆？歐陽妮妮透露，現實生活中喜歡霸氣總裁，對我老是冷冰冰，但私下對我做很暖的事，不讓我知道。《腦波小姐》每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站緊接播出。

張書豪（右）與歐陽妮妮上演霸氣總裁愛上小秘書情節。（麗象影業提供）

歐陽妮妮（右）捉弄張書豪。（麗象影業提供）

歐陽妮妮主演《腦波小姐》。（麗象影業提供）

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