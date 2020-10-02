美國總統川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；目前仍在等待檢測結果的川普也宣布已開始進行隔離程序。隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。卻有不少網友認為，這恐是川普想沒收或延後大選使出的「奧步」。

據《每日郵報》指出，根據一名川普政府匿名官員表示，剛一同與川普參加9月29日辯論的希克斯，隔日仍與川普同搭機赴造勢大會，但她已於1日確診，為川普身旁傳出確診的所有人士中，最接近他的一位。

據美媒《CNBC》報導，川普也證實希克斯確診，表示自己也剛接受檢測並等待結果。他表示，希克斯工作勤奮，「並戴上很多次口罩」，依舊確診，自己與第一夫人也都接受了檢測並等待結果，「或者要隔離、或者已確診，我們不知道」；隨後他在個人推特上表示，自己與第一夫人已開始進行隔離程序。

川普確診消息一出，不少網友認為事情恐怕不單純，紛紛留言：「319的兩顆子彈翻版？」「可能是假的！一場大戲！川普什麼下賤的事都幹得出來，我覺得他是抄阿扁的兩顆子彈」、「搞不好是操作，用這種方法沒收大選」、「甩奧步的手法跟阿扁比還太嫩啦」、「不能掉以輕心，可能是意圖影響大選的伎倆」。

(中時新聞網)