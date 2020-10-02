50歲瑪麗亞凱莉是美國流行音樂天后，自1990年以她的同名發專輯，而單曲《愛的幻影》讓她一舉成名也有「花蝴蝶」稱號至今出道30年，而美國時間(30日)瑪麗亞凱莉推出新書《The Meaning of Mariah Carey瑪麗亞凱莉：出道30週年回憶錄》，自曝了悲慘過往的童年。

瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的新回憶錄中，寫下自己生命中的人都是對她的挑戰，或者是對她的傷害，在3歲時父母離異，而大8歲的親姊在凱莉12歲就誘騙她吸食毒品，在意識不清下還試圖將凱莉賣給皮條，而這皮條客還是親姊的前男友，那時12歲的凱莉僅重80磅，還被親姊的前男友強吻，這行為讓凱莉很害怕，也不敢動，直到旁人留意這行為親姊的前男友才離開，姐姐艾莉森（Alison）還縱火將她燒傷，這位前親姐姐毀了凱莉對她的信任，讓凱莉有將近40年的時間陷入噩夢中。

在 Instagram 查看這則貼文 Mariah Carey（@mariahcarey）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 下午 12:40 張貼

瑪麗亞凱莉在回憶錄中提到「我還太年輕，無法考慮結束自己的生活，但年紀已經大到知道我還沒有開始生活，也沒有找到屬於我的地方。」似乎在表示自己不值得活著。

過多苦難也終於解脫，埋藏在凱莉記憶深處不堪的過往不會消失，卻伴隨著她更堅強的心靈，也因凱莉一直都懂得控制自己拒絕沉淪，才讓歌迷有幸聽到凱莉非凡的聲音。

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