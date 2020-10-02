港媒報導，涉嫌在台殺害同行女友潘曉穎的港人陳同佳，將在10月內來台投案；陸委會對此回應尚未接獲通知，但相關安排都已準備就緒，一切依法辦理。國民黨新北市議員葉元之在臉書表示，這證明去年行政院蘇貞昌把單純的司法案件，上綱到政治事件，還栽贓馬英九總統是「魔鬼中的魔鬼」，請蘇貞昌為失言向馬英九道歉。

葉元之指出，去年10月，陳同佳想來台投案，正值台灣進行總統大選，民進黨認為此事是港府的陰謀，因此拒絕接受，蘇貞昌還說，「這不符合人性，不符合常理。」

葉元之表示，當時前總統馬英九為此哽咽，說想到被害人爸媽心中的痛，真的非常非常難過，輿論因此對民進黨的政治操作罵成一片。

葉元之說，後來，傳出陳長文曾和陳同佳的牧師見過一次面，蘇貞昌逮到機會小題大作，話說的難聽，說「前總統馬英九的密友律師，已經到香港，為港府反送中解套來擘劃、為兇手辯護，馬英九再扮演、哽咽，同情被害者家屬的角色」，「照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼，都一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣了，還在幫人家算錢」。

葉元之質問蘇貞昌，現在陳同佳仍希望10月內能來台灣投案，「請問蘇貞昌大院長，這符合人性嗎？符合常理嗎？」

葉元之再問，有台灣律師願意幫陳同佳接洽，「請問蘇大院長，這些律師是在為港府解套反送中嗎？這些律師是魔鬼嗎？」

葉元之表示，事實證明，蘇貞昌當時就是因為下不了台，所以滿口栽贓，惡質抹黑馬英九。台灣有這樣沒格的行政院長，真是悲哀，「請蘇貞昌為失言和馬英九鄭重道歉！」

(中時 )