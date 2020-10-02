美國總統川普今宣布確診新冠肺炎，外界關注前幾天的總統大選辯論恐令對手拜登深陷染疫風險。感染科醫師表示，新冠肺炎在發病的前2天就具傳染力，而辯論會也恰好發生在2天前，川普雖然年紀大，但說話中氣十足，在憤怒的交鋒之下，飛沫噴射的距離恐怕也有4、5公尺，拜登和主持人都相當危險。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，川普、拜登所處的辯論場合為密閉空間，兩人都沒戴口罩，一般來說，飛沫的正常噴射距離約有2公尺左右，但人在憤怒的時候，噴出來的飛沫會比較遠。

黃高彬表示，川普雖然已經有70幾歲，但不知道他的肺活量如何，以川普說話中氣十足的狀況來看，噴出來的飛沫可能會比較遠，大概4、5公尺都有可能，況且辯論進行時拜登都是看著前方，川普則是對著拜登一直狂噴。

川普、拜登、主持人在辯論會上的距離呈三角形，主持人介於兩人之間，黃高彬坦言，拜登和主持人都很危險，且拜登已經78歲，抵抗力較弱，體內的ACE2較多，感染風險更高，拜登恐怕也需要做做檢測。

黃高彬表示，新冠肺炎在發病前2天就具傳染力，假如川普沒有症狀，病毒量或許不高，情況就會樂觀一點，但若有症狀出現，出現症狀的當日傳染風險最高。如今必須高度關注的，就是川普有沒有發病了。

台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，川普、拜登兩人吵架吵了很久，都很激動，確實有可能造成傳染，還好辯論會上兩人沒有握手，但若兩個人都有私下和主持人握手，就可能會有間接接觸，例如川普把病毒傳到主持人手上，主持人再透過握手把病毒帶到拜登手上。

(中時 )