美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診感染新型冠狀病毒，讓這波數月來的全球疫情，在美國總統大選進入倒數階段時邁入新的發展。

川普推文寫道：「今晚，第一夫人與我被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性。我們會即刻展開隔離與復原療程。我們會一起度過這個難關！」

梅蘭妮亞也推文寫道：「就像今年許多美國人經歷的一樣，總統和我接受COVID-19篩檢呈陽性反應後，正在家隔離。我們感覺很好，我也推遲了所有短期內的活動。請一定要保持安全，我們會一起度過難關。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的醫師康利（Sean Conley）在交給媒體的備忘錄裡提到，他是在當地時間1日傍晚接獲川普篩檢呈陽性的報告。

康利在備忘錄裡寫道：「總統與第一夫人目前都狀況良好，他們計畫在這段隔離休養期間留在白宮的住所。」

「白宮醫療團隊與我會保持密切觀察，我也感謝國內一些最頂尖的專業醫療人員與機構所提供的協助。」康利沒詳敘白宮獲得何種援助，但他要外界放心，川普在療養期間應能繼續總統的工作，不受染病打斷，他也會向外界更新相關進展。

CNN表示，雖然不清楚美國總統的「隔離程序」會如何進行，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指南提到，與新型冠狀病毒確診者有過接觸者，應隔離14天，這是因為新型冠狀病毒的潛伏期恐達2週。

川普稍早接受福斯新聞（Fox News）節目訪問時，證實貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診，還說他與妻子剛做完篩檢等待結果。

希克斯近期頻頻隨川普出行，包括9月29日隨他一起前往克里夫蘭參加首場總統候選人電視辯論。

她昨天陪同川普前往明尼蘇達造勢時，被新聞畫面拍到登上「空軍一號」，同行者還包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）、史卡維諾（Dan Scavino）與魯納（Nicholas Luna）等幾名貼身幕僚，全都沒戴口罩。（譯者：陳亦偉、曾依璇）1091002

(中央社)