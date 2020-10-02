中秋連假傳憾事 白河嘉南大圳發現浮屍 14:082020/10/02 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市白河區廣蓮里嘉南大圳2日早上發現一具浮屍。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋團圓日傳憾事，台南市消防局2日早上10點多接獲報案，指白河區廣蓮里嘉南大圳發現一具浮屍，經後壁消防分隊沿大圳搜尋，終於在嘉南大圳廣蓮段找到該名男子，將他打撈上岸，詳細案情正由白河警分局調查中。 據了解，早上10點多有民眾在嘉南大圳後壁嘉田橋發現水裡有異物，細看後發現竟是一具浮屍，趕緊報案。 消防隊員從嘉田橋往下游廣明橋搜索，在1.5公里遠處發現該具男浮屍，並將他打撈上岸。死者著藍底白色橫條紋短袖上衣、深色褲子，初判年紀約5、60歲，落水原因及身分正由警方調查中。 (中時 ) #中秋 #嘉南 #浮屍 #嘉南大圳 #白河 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假遊客湧水道博物館 遊園車班班客滿 13:152020/10/02 旅遊 三義木雕藝術節中秋連假開展人潮湧現 11:452020/10/02 旅遊 北花客運祭優惠 班班客滿 04:102020/10/02 地方新聞 第四季旺季將來臨 電商搶攻連假商機 10:172020/10/02 財經 大陸國慶中秋雙節客流疊加 武漢機場火車站旅客量均創新高 10:222020/10/02 兩岸 共軍罕見中秋喊話 強軍復興民族 04:102020/10/02 焦點新聞 中秋連假第二天上午 國五比昨天更順暢 09:592020/10/02 生活 埔心茄苳公聖誕 上萬契孫換貫絭 04:102020/10/02 地方新聞 茶裏王快閃店登場 推零酒精特調 04:102020/10/02 時尚消費 連假次日中午 合歡山車流量略多 交通正常 13:402020/10/02 生活 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 禽獸父強上14歲親生女兒搞大肚 坐牢慘遭17名獄友暴打升天 - 社會 鋼琴正妹裸上身「僅穿2片貝殼」 老司機驚：露太多了 - 社會 前兄弟象投手買嘉瑞開車翻落邊坡亡 檢相驗死因出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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