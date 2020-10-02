中秋團圓日傳憾事，台南市消防局2日早上10點多接獲報案，指白河區廣蓮里嘉南大圳發現一具浮屍，經後壁消防分隊沿大圳搜尋，終於在嘉南大圳廣蓮段找到該名男子，將他打撈上岸，詳細案情正由白河警分局調查中。

據了解，早上10點多有民眾在嘉南大圳後壁嘉田橋發現水裡有異物，細看後發現竟是一具浮屍，趕緊報案。

消防隊員從嘉田橋往下游廣明橋搜索，在1.5公里遠處發現該具男浮屍，並將他打撈上岸。死者著藍底白色橫條紋短袖上衣、深色褲子，初判年紀約5、60歲，落水原因及身分正由警方調查中。

(中時 )