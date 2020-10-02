美國總統川普今天在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診，將立刻開始隔離與治療程序。國民黨下午隨即在推特發文說：「衷心希望川普總統和您的夫人迅速康復。讓我們盡所能一起努力，讓世界上任何角落的新冠疫情能趨緩。願主祝福每一位受疫情影響的人！疫情減緩需要所有人的努力才行。」

國民黨國際部副主任何志勇說，發這則推文並非諷刺川普，而是衷心祝福，也希望把格局拉高到全球防疫，畢竟疫情減緩需要所有人的努力才行，川普夫婦若遭殃，台灣也不會有好處。

(中時 )