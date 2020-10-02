川普夫婦確診新冠肺炎 國民黨推特祝福康復 14:102020/10/02 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨在推特祝福川普夫婦早日康復。(摘自國民黨推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診，將立刻開始隔離與治療程序。國民黨下午隨即在推特發文說：「衷心希望川普總統和您的夫人迅速康復。讓我們盡所能一起努力，讓世界上任何角落的新冠疫情能趨緩。願主祝福每一位受疫情影響的人！疫情減緩需要所有人的努力才行。」 國民黨國際部副主任何志勇說，發這則推文並非諷刺川普，而是衷心祝福，也希望把格局拉高到全球防疫，畢竟疫情減緩需要所有人的努力才行，川普夫婦若遭殃，台灣也不會有好處。 (中時 ) #川普 #疫情 #國民黨 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普、拜登首場辯論 收視率創第三高 04:102020/10/02 全球財經 美式民主崩壞 西方盟國驚呆 04:102020/10/02 兩岸要聞 川普夫婦確診 希克斯被目擊參加總統辯論時沒戴口罩 13:572020/10/02 國際 黃袍加身 準IPO股未演先轟動 04:102020/10/02 財經要聞 主辦單位擬改規則 再吵就切麥 04:102020/10/02 兩岸要聞 中芯恐遭斷頭？英媒爆川普押錯籌碼 10:132020/10/02 財經 美眾院報告 喊更名台灣代表處 04:102020/10/02 政治要聞 狂 川普自認輾壓弱雞拜登 要把激辯片段變廣告 10:142020/10/02 國際 川普拜登辯論吵翻天 各國翻譯崩潰 06:212020/10/02 國際 南海法律戰持續擴大 04:102020/10/02 時論廣場 政治熱門新聞 川普真的確診了！韓粉第一反應超「直接」 - 政治 台海開戰美國會救嗎？港媒驚：2大泡泡都破了 - 政治 台海若開打美國會派兵嗎？命理師看完運勢喊可怕 - 政治 川普夫婦確診 媒體人不妙：美國大選提前結束？ - 政治 川普確診！他預測未來美國總統大選「四種可能」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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