台中市議員張玉嬿發現車齡15年以上資源與廚餘回收車達22輛，威脅清潔隊員安全，還產生空汙，要求市府優先汰換逾齡垃圾車。（盧金足攝）

環保局不環保？逾齡老車趴趴走！中秋節剛過，清潔隊展開垃圾清運，台中市議員張玉嬿發現車齡15年以上資源與廚餘回收車達22輛，機件老舊曾半路故障，威脅清潔隊員安全，還產生空汙，要求優先汰換逾齡垃圾車。

張玉嬿指出，全市資源回收車497輛，15年以上20輛，10至15年是145輛；廚餘回收車70輛，15年以上2輛，10年至15年22輛，分布大肚潭子大雅清水太平北區中西區等清潔隊。

「政府鼓勵民眾超過10年的老舊車輛報廢回收」，她表示，但車齡10年以上的資源環保回收車卻占總數比例33％、165輛，廚餘回收車也有24輛，其中15年以上的資源回收車20輛、廚餘回收車2輛共22輛，分散各行政區。

清潔隊員向張玉嬿陳情指出，逾齡老舊垃圾車機件老舊，除了維護保養費用高之外，連駕駛也得找熟悉車性的老手來開，但長期大街小巷的跑，跑久了故障自然多，甚至還曾半路無故故障，嚴重影響工作安全甚至公安疑慮，迫切需要汰換新車。

張玉嬿強調，早期柴油垃圾車最高環保期數均為3期，因為引擎燃燒及運作方式，容易排放污染物，不僅不環保，也影響清潔隊員與市民健康，逾齡老車市區道路「趴趴走」，不但製造空汙，因機件老舊，隨時都可能發生意外。

她舉出，台中市府2017、2018年分別編列1億8600萬元、2億7800萬元來汰換垃圾車，但強調空汙治理的市長盧秀燕上後，2019、2020年卻僅有1億3400萬元、1億6500萬元，預算大幅縮減，提升垃圾車功能速度太慢，要求市府2年內將超過10年的車輛完成汰換。

(中時 )