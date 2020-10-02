美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞確診得到新冠肺炎。對此，時事評論員李正皓預測美國總統大選未來的四種可能，但無論哪一個狀況，拜登陣營都十分被動。

川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。

對此，李正皓在臉書發文表示，川普確診可能的推演。1.與川普同場辯論的拜登也被傳染。川普、拜登兩個老人家比誰命硬。2.以英國首相強森染疫為藍本，中間傳出川普一度傳出病重後抗疫成功復出，塑造強人形象。屆時離美國大選10-15天，川普順勢祭出抗中最後大戲，或許奪島、或許斷交。

李正皓再表示，3.川普遲未康復，選舉活動暫停，川普律師團以此為由申請延後大選時程。4.川普撐不過病情，真的不幸。副總統代理總統，共和黨要求重提候選人、重啟總統選舉。無論哪一個狀況，拜登陣營都十分被動。

(中時新聞網)