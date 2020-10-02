雖然美國總統川普一再宣稱「疫情終結之際已在眼前」，但隨著幕僚希克斯確診後，川普宣布他與第一夫人梅蘭妮雅皆確診，引起全球譁然。而美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普1日晚接受福斯新聞訪問時，透露熱情的希克斯經常與支持者們接觸，甚至擁抱，而CNN推測這是川普暗中透露可能的傳染途徑。此外，白宮醫師也公布了川普確診證明，並表示川普夫妻身體狀況良好，正接受隔離中。

報導指出，川普1日晚接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）電話訪問時表示，他與第一夫人皆已進行檢測，並已進行隔離。他表示，希克斯（Hope Hicks）是很勤奮工作的幕僚，經常戴口罩，但依舊確診，「你知道的，我們共處時間很長，我與第一夫人皆已接受檢測」。

川普在訪談中提到，希克斯是很溫暖的人，並指出與她見面的人都會「相擁」，連士兵與執法人員也不例外，表示「你知道的，她希望好好對待士兵，而不是說『離我遠點，我不能靠近你』，這真的是非常難防的疾病」。

一名消息人士向CNN表示，當希克斯返回華府時開始感覺疼痛與不適。希克斯本周內多次與川普隨行，包括前往辯論場時與川普同搭空軍一號，以及9月30日搭乘總統專屬的直升機海軍陸戰隊一號。她被媒體捕捉到在參加辯論會時並未戴上口罩。

NEW: White House releases letter from Trump’s doctor saying he and Melania are doing well and will quarantine in White House while they have COVID pic.twitter.com/Hx7ovDuFjU — Josh Lederman (@JoshNBCNews) October 2, 2020

白宮也發布御醫康利（Sean P. Conley）在一項聲明中說，川普夫婦「兩人目前都很好，他們計劃在恢復期間，都待在白宮家中。」

(中時新聞網)