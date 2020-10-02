台南市北區長榮路上的國防部後備指揮部2日凌晨4時許竟遭人入侵，李姓男子從大門口變電箱翻牆而入，先到庫房偷換軍裝，再到邱姓中校營長下榻的寢室，趁邱男不在，偷走包包內的1600元，遭回寢室休息的邱男活逮。

31歲李姓男子自稱曾是陸軍裝甲兵職業軍人，退伍後幹起竊盜勾當，2日凌晨4時許竟將偷竊歪腦筋動到兵營，他選擇北區的後備指揮部，將大門右側的變電箱當踏板，趁著中秋節部隊鬆懈，翻牆潛入營區。

李男神不知鬼不覺溜到兵營的庫房，找到一雙軍靴、一雙軍襪、一套軍褲，變裝後，再潛入邱姓中校營長辦公寢室，趁邱男不在，偷走包包內的1600元。

邱姓營長回寢室時發現寢室反鎖，他將門打開後，竟發現身穿軍褲的李男站在屋內，錯愕驚問對方身分，釐清這名怪客並非軍人大驚失色，趕緊報警，李男被活逮，當場將現金還給邱男。

落網的李男竟供稱，自己曾是「天威部隊」人員，進入兵營行竊，是為了「偵測」後備指揮部內的警覺意識，遭認為是推卸之詞，警方依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

兵營遭人入侵，軍方駐地安全遭質疑，後備指揮部大門口已加強警戒，並設置停車受檢的拒馬裝置。

(中時 )