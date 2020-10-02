美國總統川普今宣布確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示， 不管國內或國外，戴口罩都是防範新冠肺炎的最有效方法。新冠肺炎最特別之處就是還沒發病就有傳染力，像台灣總統、指揮官要接觸民眾時也會戴口罩，提醒大家還是要遵守戴口罩、保持社交距離的措施。

莊人祥表示，川普的幕僚這幾天都跟著川普去競選活動，川普也沒有帶口罩，但這個疾病最特別的是發病前2天就具傳染力，才會說傳播威力大。

以台灣來說，總統、副總統、行政院長都非常注意跟民眾接觸要遵守防疫措施，像是上禮拜舉辦活動，總統、指揮官等人都還是戴著口罩，呼籲大家還是要例行戴口罩、保持社交距離。

對於川普近期曾搭飛機，莊人祥表示，飛機上有空調做過特殊處理，沒有那麼容易被傳染，目前多數人搭飛機都會戴口罩，甚至有人還會穿著隔離衣。若有做好防範，上完廁所有洗手，也沒有亂摸，在飛機上的傳染機率就會降低。

對於川普確診是否影響疫苗的取得，莊人祥表示，疫苗我們是跟COVAX簽約，也有和疫苗廠接觸，總統染疫和疫苗的問世並沒有太大的關係，雖然川普說希望10、11月可以開打，但當地也有官員認為不太可能，當地是否能如期開打已經不確定，遑論說要賣給其他國家，那就更不一定了，主要是疫苗的安全性、有效性都還沒確定。至於川普確診後是否影響對美政策，他表示不會出現特殊的措施。

(中時 )