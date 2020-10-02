自從C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在2018世足賽後投奔義甲尤文圖斯，他和一時瑜亮的梅西（Lionel Messi）就無緣在西甲賽場交鋒。不過新一季的歐冠聯賽抽籤出爐，C羅所屬的尤文恰好和梅西效力的巴塞隆納分到G組，將重現兩人對決戲碼。

從2008年歐冠小組賽分別代表巴薩與曼聯的首次碰頭以來，梅、羅總共在俱樂部與國家隊正面交手35次，梅西所屬的隊伍以16勝9和10負壓過C羅。兩人遭遇最多的賽事為西甲的18場，除了西班牙國王盃C羅以2勝2和1負占優，其他在西甲、歐冠、西班牙超級盃與國際友誼賽都是梅西略勝一籌。

不過純就兩人對決的個人進球數而言，C羅僅以19比22稍遜。梅、羅上次碰頭為2018年5月的西甲聯賽，兩人各進1球，巴薩與皇馬則以2比2握手言和。

梅、羅過去這一季都不如意，尤文在歐冠16強遭法甲里昂淘汰，最終雖以1分之差驚險完成義甲9連霸，仍傳出C羅萌生去意；巴薩則在歐冠8強慘遭拜仁慕尼黑以8比2羞辱，西甲聯賽也衛冕夢碎，梅西一度公開宣布要離開球隊。

不過梅、羅最終都沒離開，梅西今天還以精彩表現造成對手烏龍球，帶領被罰下1人的巴薩以3比0完勝塞爾塔維戈，在西甲新球季開出2連勝紅盤。以歐冠分組來看，同組對手還有烏克蘭的基輔發電機與匈牙利的費倫茨瓦羅斯，實力應不足以威脅雙雄，看點應是梅、羅對決與小組首位之爭。

其他分組方面，衛冕者拜仁將在A組遭遇馬德里競技、薩爾斯堡紅牛與莫斯科火車頭，以小組前2晉級16強的難度不高。C羅前東家曼聯的籤表最硬，H組對手包括巴黎聖日耳曼（PSG）與RB萊比錫，上季歐冠都打入最後4強。

(中時 )