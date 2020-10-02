涉嫌在去年殺害女友潘曉穎的香港嫌犯陳同佳計畫來台投案，有望在在10月成行。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，嫌疑犯抵台後，航警局同仁會在機場協助檢疫人員進行入境檢疫的登陸程序，後續也會安排送入收容場所而非集中檢疫所，陳同佳也需進行為期14天的居家檢疫。

莊人祥表示，陳同佳居家檢疫期間，政府也會打電話進行關懷。依照一般程序，是由民政系統的人去關懷，但因為對方入住的是收容單位，關懷的行動將由疾管署同仁負責。

(中時 )