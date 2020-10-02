陳同佳將赴台投案 莊人祥：會安排入住收容所 14:212020/10/02 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港殺女嫌犯陳同佳。(圖/取自中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉嫌在去年殺害女友潘曉穎的香港嫌犯陳同佳計畫來台投案，有望在在10月成行。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，嫌疑犯抵台後，航警局同仁會在機場協助檢疫人員進行入境檢疫的登陸程序，後續也會安排送入收容場所而非集中檢疫所，陳同佳也需進行為期14天的居家檢疫。 莊人祥表示，陳同佳居家檢疫期間，政府也會打電話進行關懷。依照一般程序，是由民政系統的人去關懷，但因為對方入住的是收容單位，關懷的行動將由疾管署同仁負責。 (中時 ) #陳同佳 #莊人祥 #集中檢疫所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東京證交所大當機 全天暫停交易 04:102020/10/02 兩岸要聞 長榮賞月專機 8嫦娥同飛天 04:102020/10/02 地方新聞 陳同佳本月將赴台自首 感謝潘母願意為其求情 10:192020/10/02 政治 楊丞琳憶小鬼好友同聚過中秋 竇智孔兒唱《扛得住》可愛到炸 10:342020/10/02 娛樂 避談曾批馬關扁 柯喊勿停在過去 04:102020/10/02 政治要聞 扁嘆當年北市長唯一沒連任 陳健治：上天要扁提前做總統 11:102020/10/02 政治 台股承銷紅火 IPO甜蜜蜜 04:102020/10/02 財經要聞 藝游位境園區 夢幻吸睛 04:102020/10/02 財經焦點 限陸資 王定宇刷存在感 04:102020/10/02 時論廣場 登革熱別來！三峽新增2例登革熱 衛生局籲中秋戶外活動需做好防蚊措施 03:092020/10/02 社會 生活熱門新聞 中秋連假逛好市多 2歲兒遭檢查員「偷塞紙張」 一打開老爸淚目 - 生活 川普憤怒辯論後確診 感染科醫師：拜登危險了 - 生活 馬英九眼部手術評價兩極 整形醫：眼皮割太多了 - 生活 口罩國家隊又出包 委外生產流出百萬片 - 生活 全聯臉書秀今日我最美「美照」 網一看全歪樓：胖虎要進來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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