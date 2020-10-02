《環球時報》總編輯胡錫進微博發文。（圖／翻攝自新浪微博）

美國總統川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；目前仍在等待檢測結果的川普也宣布已開始進行隔離程序。隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。《環球時報》總編輯胡錫進表示，這不僅反映了美國疫情的嚴重程度，川普一家更為自己長期忽視疫情、防護不足付出了代價。

胡錫進在《新浪微博》發文，寫道：「特朗普剛剛發推特說，他和夫人梅拉尼婭新冠測試結果為陽性，他們將立即隔離並一起渡過難關。這個消息令人遺憾，它反映了美國新冠疫情的嚴重程度。」

胡錫進指出：「特朗普總統一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，讓選民們忽視疫情的危害，他自己也長期拒絕戴口罩，防護不足。政治家這樣做在美國的體制下或許有某種無奈，但它帶給美國社會的負面影響是顯而易見的。現在特朗普總統本人和第一家庭也付出了代價，這肯定不能夠理解為總統與國民『同甘共苦』的表現。美國應該找到讓大家都更加安全的辦法。」

此外，胡錫進也強調：「美國總統大選已經進入衝刺階段，這件事對特朗普總統的選情應該是一個負面因素。無論如何，希望特朗普總統和他的夫人能夠平安渡過這個難關，也祝願全球所有感染了新冠肺炎的人平安。」

(中時新聞網)