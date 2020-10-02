雲林縣府舉辦第15屆農機展幾經波折，10月10日至12日將在虎尾高鐵特定區原址登場，比桃園場提早5天。農業處長魏勝德表示，雖然遭遇一些波折，參展廠商從觀望最後變成搶位爆滿，預估有50萬人次參訪，可能創下今年全台最大活動的紀錄。
雲林縣府2006年迄今舉辦農業機械暨資材展14年，歷年由台灣農機工業同業公會統籌號召，今年六月該公會突然宣布移師桃園市，10月17日至19日舉行，引起業界不小震撼。
縣府今年向農糧署申請補助200萬元也遭三度退回，雲林縣議會、新成立的台灣農業機械暨資材協會都表明力挺縣府，農糧署七月間同意補助，決定10月10日至12日在高鐵高鐵特定區建成路、學府西路口原地點舉行。
農業處長魏勝德表示，參展廠商一開始雖有點觀望，但後來報名踴躍變成搶位，到九月中旬截止，因空間有限，有些攤位向隅，確定共1075攤參展，規模與去年相當，今年新增4個主題區、花卉布置區。
魏勝德表示，雲林農機展歷年的人氣、買氣都很旺，去年現場展覽3天營業額4、5億元，後續追加訂單至40多億元，口碑好是吸引廠商的主因。
透過手機大數據統計，去年雲林農機展3天吸引51萬人次參觀，今年因疫情之故民眾無法出國，加上國慶連假，可能吸引更多人，至少50萬人次參訪，可能創下今年全台活動人數最多紀錄。
農業處農務科表示，今年所有參展者、參觀者都必須戴口罩，展覽時間是10月10日至12日，每日早上8點半至下午5點半，最後一日到3點半。
今年農機展將有新型及專業農機展示區、智慧監控溫網室展示區、新研發農機展示區、畜禽漁產品展示區、農特產品展售區、雲林友善農業推展協會、彰化縣政府。
(中時 )
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